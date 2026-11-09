Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum Palandöken'de otomobil park halindeki araca çarptı, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Palandöken ilçesinde seyir halindeki otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, ön yolcu koltuğunda yaralı bulunan kişinin kazadan önce otomobili kullandığını ve araçtaki 2 kişiden birinin olay yerinden ayrıldığını iddia etti.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde seyir halindeki otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, otomobili ön yolcu koltuğunda yaralı bulunan kişinin kullandığını iddia etti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi Yonca Sokak'ta, Özel Buhara Hastanesi'nin arka kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 AED 596 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki 16 P 0528 plakalı otomobile sağ yanından çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da ağır maddi hasar oluşurken, kazaya neden olan otomobilin ön yolcu koltuğunda bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olduğu belirtilen yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görgü tanıkları, kazaya karışan otomobildeki 2 kişiden birinin kazanın ardından olay yerinden ayrıldığını, ön yolcu koltuğunda yaralı olarak bulunan kişinin ise kazadan önce otomobili kullandığını iddia etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar'da dev petrol keşfi müjdesi! 135 milyon varil

Erdoğan müjdeyi verdi! İki yerde daha keşfedildi, üretim başladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıfır Atık Vakfından dünyaya ortak eylem çağrısı! Gıda israfına karşı seferberlik

Sıfır Atık Vakfından dünyaya seferberlik çağrısı
Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor16

Bir dönemin efsanesi TikTok'ta milletten para dileniyor

İmamoğlu'nun casusluk davasında MİT raporu mahkemeye ulaştı! MI6, CIA ve MOSSAD tespiti

İmamoğlu'nun casusluk davasında MİT raporu! MI6, CIA ve MOSSAD detayı
Almanya'da 56 TL'lik döner ortalığı savaş meydanına çevirdi

Almanya'da 56 TL'lik döner ortalığı savaş meydanına çevirdi
Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı

Bu yapılar 26 yıldır görünmüyordu
Adıyaman'da pompalı tüfekle kuyumcuya dalan maskeli şüpheli eli boş kaçtı

Pompalı tüfekle kuyumcuya daldı! İşler planladığı gibi gitmedi
Yine Noa Lang yine olay! Bu adamın uslanmaya niyeti yok

Yine Noa Lang yine olay! Bu adamın uslanmaya hiç niyeti yok