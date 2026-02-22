Haberler

Oltu'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Oltu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 20 yaşındaki Ömer Elibol hayatını kaybetti, diğer yolcu B.A. ise yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Yasin Haşimoğlu Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle seyir halinde olan Ömer Elibol (20) ile B.A., henüz bilinmeyen bir nedenle bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan iki kişi için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Ömer Elibol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. B.A.'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ömer Elibol'un cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Aslanpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, binlerce seveninin duası eşliğinde Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

