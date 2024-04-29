Erzurum Narman'da Otomobil Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
Erzurum'un Narman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'un Narman ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum Narman karayolu Kireçli mevkiinde meydana gelen kazada Y.K. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - ERZURUM