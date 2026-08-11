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Erzurum'da İnşaat Çöktü: 2 Yaralı

Erzurum'da İnşaat Çöktü: 2 Yaralı
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Erzurum’da bir inşaatın ilk katında, beton dökümü esnasında yüke dayanamayan tabla çöktü, 2 işçi yaralandı.

Erzurum'da bir inşaatın ilk katında, beton dökümü esnasında yüke dayanamayan tabla çöktü, 2 işçi yaralandı.

Yakutiye ilçesi Murat Paşa Mahallesi Köşk Caddesi'nde, iki apartman arasında bulunan alanda, ilk katı atılan binada beton dökümü esnasında tabla yüke dayanamadı ve bir kısmı çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar da çökme sonrası inşaat alanın olduğu bölgede yoğunluk oluşturdu.

Çökme sonrası Umutcan Laçin ve Sinan Taşkıran isimli iki işçi hafif şekilde yaralandı ve ambülanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İşçilerin durumlarının iyi olduğu açıklandı. AFAD ve itfaiye ekipleri her türlü ihtimali dikkate alarak inşaat çevresinde inceleme yaptı.

Polisin olay ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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