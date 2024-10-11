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Erzurum Jandarma Komutanlığı'ndan Petrol Boru Hattı için Tatbikat

Erzurum Jandarma Komutanlığı'ndan Petrol Boru Hattı için Tatbikat
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve BOTAŞ yetkilileri, Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru hattında olası saldırılara ve sızıntılara karşı tedbir almak amacıyla tatbikat gerçekleştirdi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca petrol boru hattında sabotajlara karşı tatbikat gerçekleştirildi.

Erzurum'un Horasan ilçesi Acısu Deresi Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru hattında, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri BOTAŞ yetkilileriyle birlikte olası saldırı ve petrol sızıntısına karşı alınacak tedbirlerle ilgili tatbikat icra etti.

Jandarma ekipleri hattın geçtiği bölgelerde stratejik noktalarda alınan tedbirleri kontrol etti, uygulama yöntemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik Jandarma 3-sayfa erzurum Enerji Ceyhan Botaş Bakü

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