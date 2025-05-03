Erzurum İspir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - İspir karayolu Toprakkale Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Havanın yağışlı yolun ıslak ve kaygan olması sonucu yaşanan kaza her iki araçtan bulunan sürücülerle birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgil inceleme başlatılırken kısa süreli trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - ERZURUM