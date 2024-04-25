Erzurum İspir'de Husumetli İki Grup Arasında Kavga
Erzurum'un İspir ilçesinde, Bayburt ve Yusufeli'den gelen iki grup arasında önceden devam eden husumet nedeniyle çıkan kavga polisin müdahalesi ile son buldu. Kavgaya bıçak ve sopalar da dahil oldu. Polis ve jandarmanın müdahalesiyle kontrol altına alınan gruplar, polis merkezinde de kavgalarına devam etti.
Erzurum'un İspir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavga polisin müdahalesi ile son buldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine cenaze için Bayburt ve Yusufeli'den geldikleri öğrenilen iki grup arasında aralarında önceden devam eden husumet nedeniyle tartışma yaşandı. İlçe meydanında karşılaşan grup bıçak ve sopalarla kavgaya tutuştu. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında kavga eden grup polis ve jandarmanın müdahalesi ile kontrol altına alınabildi. Polis merkezine götürülen taraflar kavgalarına burada da devam etti. Pazaryolu'ndan gelen jandarma ve polis takviyesi ile ilçede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. - ERZURUM