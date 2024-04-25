Erzurum İspir'de Husumetli İki Grup Arasında Kavga

Erzurum'un İspir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavga polisin müdahalesi ile son buldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine cenaze için Bayburt ve Yusufeli'den geldikleri öğrenilen iki grup arasında aralarında önceden devam eden husumet nedeniyle tartışma yaşandı. İlçe meydanında karşılaşan grup bıçak ve sopalarla kavgaya tutuştu. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında kavga eden grup polis ve jandarmanın müdahalesi ile kontrol altına alınabildi. Polis merkezine götürülen taraflar kavgalarına burada da devam etti. Pazaryolu'ndan gelen jandarma ve polis takviyesi ile ilçede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. - ERZURUM