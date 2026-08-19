Erzurum'da sosyal medya hakaretine soruşturma

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak Erzurum halkına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan 2 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Bazı yayın organları ve internet haber sitelerinde, sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapan 2 kişinin Erzurum halkına yönelik hakaretlerde bulunduğu yönünde haberler yer aldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, haberleri ihbar kabul ederek harekete geçti.

Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216/2. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin kimlik ve açık adreslerinin belirlenmesi için çalışma yürütüldü. Şüphelilerden birinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Diğer şüphelinin kimlik ve açık adres bilgilerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı