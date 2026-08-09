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Erzurum Emniyet'ten Düğün Konvoyları İçin Kritik Uyarı

Erzurum Emniyet'ten Düğün Konvoyları İçin Kritik Uyarı
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, düğün sezonunun yoğunlaşmasıyla 'Düğün Sevinci Hüzne Dönüşmesin' mottosuyla vatandaşları uyardı. Konvoy kurallarına dikkat çekilen bilgilendirmede, ani duruş, yol kapatma, aşırı korna, yüksek sesli müzik, emniyet kemeri takmama, çocukların camdan sarkması ve izinsiz havai fişek kullanımı gibi tehlikeli davranışlardan kaçınılması istendi. Trafik ekiplerinin denetimlerinin aralıksız süreceği belirtildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, düğün sezonunun yoğunlaşmasıyla birlikte vatandaşları konvoy kuralları konusunda uyardı.

"Düğün Sevinci Hüzne Dönüşmesin" mottosuyla hazırlanan bilgilendirme afişinde, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve toplum huzurunu bozan davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, birlik ve beraberliğin en mutlu anları olan düğünlerin acıya dönüşmemesi için harekete geçti. Sosyal medya hesapları ve bilgilendirme broşürleri aracılığıyla bir uyarı grafiği yayımlayan emniyet güçleri, konvoylarda sıkça yapılan hatalara dikkat çekti.

"Kurallara Uyulmadıkça Sevinçler Tehlikeye Dönüşür"

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Düğünler; birlik, beraberlik ve mutluluğun paylaşıldığı en özel günlerdir. Ancak kurallara uyulmadığında, sevinç yerini telafisi imkansız acılara bırakabilir. Bu davranışlar hem can güvenliğini hem de toplum huzurunu tehdit etmektedir" denilerek vatandaşlar sağduyuya davet edildi. Hazırlanan görselde kurallara uymayan sürücülere ve vatandaşlara yönelik şu uyarılara yer verildi: "Trafiği tehlikeye atmayın: Ani duruş, yol kapatma ve tehlikeli manevralardan kaçının. Gürültü kirliliğine son verin: Aşırı korna ve yüksek sesli müzikle çevreye rahatsızlık vermeyin. Kemerinizi ihmal etmeyin: Araç seyir halindeyken emniyet kemerinizi mutlaka takın. Çocuklara dikkat edin: Çocukların araç camlarından sarkmasına izin vermeyin.Tehlikeli kutlamalardan uzak durun: İzinsiz ve tehlike oluşturacak şekilde havai fişek ya da ateşli silah kullanmayın."

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, sevinçlerin paylaşıldıkça güzelleşeceğini hatırlatarak, hem sürücülerin hem de düğün sahiplerinin kurallara harfiyen uyması gerektiğinin altını çizdi. Trafik ekiplerinin, düğün konvoylarında kural ihlali yapan araçlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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