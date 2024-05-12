Erzurum Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılıkla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nün ilçelerde halkı dolandırıcılara karşı uyarıcı çalışmaları devam ediyor.

Son olarak Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe sorumluluk bölgesinde dolandırıcılık olaylarının önlenebilmesi için vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda afiş, broşür vb. dağıtımı yapıldı. Emniyet güçleri aynı zamanda esnafa güvenlik kameralarının caydırıcılığı hakkında bilgilendirmeler yaptı. Ayrıca ilçe müftülüğü ile beraber cuma namazından önce camilerde dolandırıcılık olayları ile ilgili bilgilendirici metin okundu. - ERZURUM