Erzurum Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılıkla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor
Erzurum Emniyet Müdürlüğü, ilçelerde halkı dolandırıcılara karşı uyarıcı çalışmalarını sürdürüyor. Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi için vatandaşlara bilgilendirici materyaller dağıttı ve esnafa güvenlik kameralarının önemini anlattı. Ayrıca cuma namazından önce camilerde dolandırıcılıkla ilgili bilgilendirici metin okundu.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nün ilçelerde halkı dolandırıcılara karşı uyarıcı çalışmaları devam ediyor.
Son olarak Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe sorumluluk bölgesinde dolandırıcılık olaylarının önlenebilmesi için vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda afiş, broşür vb. dağıtımı yapıldı. Emniyet güçleri aynı zamanda esnafa güvenlik kameralarının caydırıcılığı hakkında bilgilendirmeler yaptı. Ayrıca ilçe müftülüğü ile beraber cuma namazından önce camilerde dolandırıcılık olayları ile ilgili bilgilendirici metin okundu. - ERZURUM