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Erzurum Emniyet’inden net mesaj: "Uyuşturucuyla mücadelede bilinçli toplum, güçlü mücadele"

Erzurum Emniyet’inden net mesaj: 'Uyuşturucuyla mücadelede bilinçli toplum, güçlü mücadele'
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Erzurum Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Erzurum Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 4 bin 700 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen faaliyetlerde UYUMA ve NARVAS projeleri tanıtılarak vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "UYUMA Projesi ile uyuşturucu suçlarına daha hızlı ve etkin şekilde müdahale edilmesi hedeflenmektedir. Uygulamanın en önemli özelliklerinden biri, bildirimde bulunan vatandaşlarımızın kimlik bilgilerinin gizli tutulmasıdır. Bildirim yapan kişinin kimliği soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Siz de uyuşturucuyla mücadeleye destek olmak için UYUMA uygulamasını Google Play Store ve Apple App Store üzerinden ücretsiz olarak indirerek kullanabilirsiniz. Uyuşturucuyla mücadele hepimizin sorumluluğu. Bir ihbar, bir hayatı değiştirebilir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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