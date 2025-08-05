Erzurum'daki Silahlı Saldırının Şüphelileri Erzincan'da Yakalandı

Erzurum'da iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının 3 şüphelisi Erzincan'da yakalandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde dün meydana gelen olayda; iş yerlerinin önünde, silahlı saldırıya uğrayan K.D.G. ve Y.G yaralanmış, sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.

Olayda şüpheli olarak aranan M.K, H.S. ve Z.Ü, polisin takibi sonucunda Erzincan'da yakalandı. Gözaltına alınan üç zanlının polisteki sorgusu devam ediyor - ERZURUM