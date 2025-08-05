Erzurum'daki Silahlı Saldırının Şüphelileri Erzincan'da Yakalandı

Erzurum'daki Silahlı Saldırının Şüphelileri Erzincan'da Yakalandı
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan iki kişinin şüphelileri Erzincan'da yakalandı. Olayda şüpheli olarak aranan üç kişi polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

Erzurum'da iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının 3 şüphelisi Erzincan'da yakalandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde dün meydana gelen olayda; iş yerlerinin önünde, silahlı saldırıya uğrayan K.D.G. ve Y.G yaralanmış, sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.

Olayda şüpheli olarak aranan M.K, H.S. ve Z.Ü, polisin takibi sonucunda Erzincan'da yakalandı. Gözaltına alınan üç zanlının polisteki sorgusu devam ediyor - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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