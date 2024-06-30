Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Tırın uçuruma düşmesi sonucu meydana gelen kazada, diğer araçların da karışmasıyla 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen güvenlik ekipleri yol emniyetini sağladı ve trafik akışı bir süre durdu.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halindeki tır, Tepebaşı mevkiinde iniş esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metre uçurumdan aşağıya uçtu. Olay yerine sevk edilen ilçe jandarma ekipleri bölgede yol emniyeti aldılar. Kazada tır sürücüsü kazada hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kazadan yarım saat sonra, aniden bastıran yağmur görüş mesafesini 2 metreye kadar düşürdü. Seyir halindeki bir otomobili dubaları son anda fark etmesi sonrası fren yaparak son anda durabildi, arkadan gelen bir diğer otomobil öndeki araca çarpmamak için son bir manevra yaparak durabildi. Fakat yine aynı anda bir diğer araç arkadan gelerek öndeki araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay yerine İlçe Bölge trafik ekipleri de gelerek yol emniyetini aldı. Durma noktasına gelen trafik akışı, 2 saat sonra açıldı.

Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken güvenlik ekipleri bölgede tedbirlerini artırdı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzurum Aşkale trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

 Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! 'Yakıt verilmedi' yalanının arkasından bakın ne çıktı

Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title