Palandöken geçidinde karla mücadele ekiplerinin nefes kesen mesaisi

Erzurum'da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken çevre illerle olan kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Erzurum - Tekman kara yolu Palandöken geçidinde etkili olan tipi, sürücülere zor anlar yaşatırken kara yolları Karla Mücadele ekipleri zor şartlarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyorlar. Erzurum'dan Tekman'a giden sürücüler etkili olan fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiler. Yoldan çıkan bazı araçlar iş makinelerinin de desteğiyle kurtarıldı. Bölgede kar perdelerinin olmaması yolun açıldıktan sonra kısa sürede yeniden kapanmasına neden olduğunu ifade eden sürücüler ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bölgede karla mücadele çalışması yapan kara yolları ekipleri de etkili olan fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Ekipler yolu ulaşıma açık tutmak için seferber olurken, sürücülerin dikkatli olmaları istendi. - ERZURUM