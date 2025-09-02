Erzurum'da Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu

Güncelleme:
Erzurum Kuzey Çevre Yolu'nda su birikintisi üzerinde hareketsiz olarak bulunan 90 yaşındaki erkek cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum Kuzey Çevre Yolu'nda yaşlı erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum çevreyolu üzerinde su birikintisi üzerinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. AFAD dalgıç ekipleri suda cesedin yerini tespit etti. Yapılan incelemede, 90 yaşlarında bir erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcı, bölgede detaylı çalışma yaptı. Kimliği belirlenemeyen şahsın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
