Erzurum'da Yakalama Operasyonu: 10 Yıl 9 Ay Aranıyordu

Güncelleme:
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan 10 yıl 9 ay 22 gün aranma kaydı bulunan bir şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Erzurum'da jandarma ekipleri, hakkında yakalama kararı şahsı yakaladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı; JASAT (Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timleri) ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığının koordineli çalışmaları sonucunda, 04 Kasım 2025 tarihinde Yakutiye ilçesinde, "Kasten Yaralama", "Karşılıksız Yararlanma", "Silahla Tehdit" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından hakkında 10 yıl 9 ay 22 gün aranma kaydı bulunan bir şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edildi. Şahıs tutuklanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
