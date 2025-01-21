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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltında

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltında
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nın Köprüköy ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 50 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. İki şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığınca Köprüköy ilçesinde yapılan operasyonlarda 50 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 4 adet içime hazır vaziyette uyuşturucu sarılı sigara ele geçirildi.

Olay şüphelisi 2 şahıs hakkında "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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