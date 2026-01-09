Haberler

Erzurum polisinden uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Güncelleme:
Erzurum polisi, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 6 kilo 810 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum polisi uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Son operasyonda toplamda 6 kilo 810 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve sevk eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 6 kilo 250 gram metamfetamin, satışa hazır vaziyette 59 kapsül, 560 gram metamfetamin maddesi olmak üzere, toplamda 6 kilo 810 gram uyuşturucu madde başta olmak üzere, 1 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek, 74 bin 400 TL, 100 dolar ele geçirildi.

Operasyon sonucunda; S.G.(51), A.B.(59), B.A.(24), M.A.(45), C.D.(36), A.U.(26) isimli 6 şahıs tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevki ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
