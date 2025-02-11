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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonlarda toplamda 31 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şahıs tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyonlarda 31 kilo 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon dahilinde gözaltına alınan 7 şahıs tutuklandı.

Narkotik Madde Arama Köpekleri Magnum ve Hera ile sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen A.D. (30) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Farklı adreslere yapılan operasyonlarda 13 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirilirken adli mercilere sevk edilen V.U. (40), Ö.A. (33), Y.B. (32) isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yapılan diğer operasyonda ise sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 kilo 617 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 gram metamfetamin maddesi ve suç unsuru 3 bin 590 TL ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen Z.Y.(22), M.Ç.O.(28), A.E.B.(20) isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yapılan açıklamada, toplamda 31 kilo 20 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken yakalanan 7 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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