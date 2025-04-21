Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti
İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim

İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim
Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 850 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 850 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da polis, narkotik köpeği Magnum ile yaptığı operasyonda 2 kilo 850 gram metamfetamin ve 7 bin 60 TL suç unsuru para ele geçirdi. H.S. isimli kişi tutuklandı.

Erzurum'da polis ekiplerince yapılan operasyonda 2 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince narkotik köpeği Magnum ile yapılan çalışmada; 2 kilo 850 gram metamfetamin maddesi ve 7 bin 60 TL suç unsuru para ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili adli mercilere sevk edilen H.S. (30) tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Konu ilgili emniyetten yapılan açıklamada "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.