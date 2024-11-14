Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 178 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 175 kapsül halinde 1 kilo 178,55 gram metamfetamin maddesi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz genelinde uyuşturucu madde kullanımı, satışı ve sevkine yönelik yapılan çalışmalar netincesinde yutmak suretiyle uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen şahıstan; toplam 175 kapsül halinde 1 kilo 178,55 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen S.S.G (38) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZURUM