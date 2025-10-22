Haberler

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonları Sürüyor

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonları Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da polis, uyuşturucu tacirlerine karşı 13 operasyon düzenledi. 21 kişi gözaltına alındı, 60,72 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erzurum'da polis ekiplerinin uyuşturucu tacirleri ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Polis bir şahsın montunun içinden uyuşturucu yakaladı.

Ekipler bir hafta içinde Erzurum il genelinde 13 operasyon düzenlendi, 21 kişi yakalandı, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aranması olan 1 şahıs ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında; 42,46 gram metamfetamin, 16,16 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2,1 gram esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 8 bin 600 TL suç unsuru para ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Toplamda 60,72 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

TUBİM Büro Amirliğince ; Narkonokta faaliyetleri kapsamında 1 oturumda 83 kişiye, Narkorehber faaliyetleri kapsamında 4 oturumda 217 kişiye, Narkogençlik faaliyetleri kapsamında 6 oturumda bin 443 kişiye, kolluk kuvvetleri modülü faaliyetleri kapsamında 2 oturumda 31 kişiye eğitim verildi.

Toplam 13 etkinlikte bin 774 kişiye bilgilendirme faaliyeti yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Etiyopya'da tren kazası: 14 ölü, 29 yaralı

Tren raydan çıktı: 14 ölü, 29 yaralı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Etiyopya'da tren kazası: 14 ölü, 29 yaralı

Tren raydan çıktı: 14 ölü, 29 yaralı
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Mourinho'yu bitiren asist
Dev şirketten şok plan! 600 bin çalışanı robotlarla değiştirecek

Dev şirketten şok plan! Robotlar geliyor, 600 bin kişi işsiz kalacak
Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada

Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada
Dayı ve yeğen birbirini bıçakladı

Dayı ve yeğen birbirini bıçakladı
4 saat süren operasyon ilçeyi ayağa kaldırdı! Çatışma çıktı, polis vuruldu

4 saatlik operasyon ilçeyi ayaklandırdı! Çatışma çıktı, polis vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.