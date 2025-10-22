Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonları Sürüyor

Erzurum'da polis ekiplerinin uyuşturucu tacirleri ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Polis bir şahsın montunun içinden uyuşturucu yakaladı.

Ekipler bir hafta içinde Erzurum il genelinde 13 operasyon düzenlendi, 21 kişi yakalandı, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aranması olan 1 şahıs ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında; 42,46 gram metamfetamin, 16,16 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2,1 gram esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 8 bin 600 TL suç unsuru para ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Toplamda 60,72 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

TUBİM Büro Amirliğince ; Narkonokta faaliyetleri kapsamında 1 oturumda 83 kişiye, Narkorehber faaliyetleri kapsamında 4 oturumda 217 kişiye, Narkogençlik faaliyetleri kapsamında 6 oturumda bin 443 kişiye, kolluk kuvvetleri modülü faaliyetleri kapsamında 2 oturumda 31 kişiye eğitim verildi.

Toplam 13 etkinlikte bin 774 kişiye bilgilendirme faaliyeti yapıldı. - ERZURUM