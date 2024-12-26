Kendisini almaya gelen babasının arabada cansız bedenini buldu

Erzurum'da kızını okuldan almak için üniversite kampüsüne gelen baba, aracının içerisinde ölü olarak bulundu.

BABASINI ARAÇTA ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi önünde meydana gelen olayda, yedek parça işi yapan Hikmet Gencal (66), kızını okul çıkışında almak üzere aracıyla geldi. Bir süre sonra aracın yanına gelen kızı, babasının aracın içerisinde hareketsiz olduğunu fark etti ve hemen yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Arka kelebek camı kırılarak kapısı açılan araçtaki Gencal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OKULA GELİŞİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polisin olayla ilgili soruşturmasını devam ettirirken, Gencal'ın cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Bu arada Hikmet Gencal'in aracıyla okulun önüne gelişi güvenlik kameralarına yansıdı.