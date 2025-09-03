Erzurum'da Traktör Devrildi, Sürücü Hafif Yaralandı

Erzurum'da Traktör Devrildi, Sürücü Hafif Yaralandı
Erzurum'un Karayazı ilçesinde Mollaosman Mahallesi'nde muhtar Çetin Kaya'ya ait traktör arazide seyrederken devrildi. Kazada sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken, maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Karayazı ilçesine bağlı Mollaosman Mahallesi'nde Muhtar Çetin Kaya'ya ait traktör arazide seyrederken devrildi. Maddi hasarın oluştuğu kazada sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
