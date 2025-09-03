Erzurum'da Traktör Devrildi, Sürücü Hafif Yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Karayazı ilçesine bağlı Mollaosman Mahallesi'nde Muhtar Çetin Kaya'ya ait traktör arazide seyrederken devrildi. Maddi hasarın oluştuğu kazada sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa