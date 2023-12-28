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Erzurum'da trafik kazasında otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti

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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün kimliği henüz tespit edilemedi.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücünün kimliği henüz tespit edilemedi. Şahsın cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Köprüköy Jandarma İtfaiye Erzurum İtfaiye Adli Tıp Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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