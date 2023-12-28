Erzurum'da trafik kazasında otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücünün kimliği henüz tespit edilemedi. Şahsın cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ERZURUM