Erzurum'da Trafik Kazası Ucuz Atlattı
Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Şans eseri yaralanmadan kurtulan sürücü, kaza sonrasında kısa süreli şok yaşadı.
Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Artvin karayolu Derekapı mevkiinde seyreden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kaza sonrası kısa süreli şok yaşayan sürücü kazayı yaralanmadan atlattı.
Maddi hasarın oluştuğu kaza sonrası trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa