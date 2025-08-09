Erzurum'da Trafik Kazası Ucuz Atlattı

Güncelleme:
Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Şans eseri yaralanmadan kurtulan sürücü, kaza sonrasında kısa süreli şok yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Artvin karayolu Derekapı mevkiinde seyreden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kaza sonrası kısa süreli şok yaşayan sürücü kazayı yaralanmadan atlattı.

Maddi hasarın oluştuğu kaza sonrası trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
