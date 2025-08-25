Erzurum'da Trafik Kazası: Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Erzurum'da Trafik Kazası: Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 04.00 sıralarında Aziziye ilçesinde biri ticari araç olmak üzere iki otomobil çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki duvara çarptı. Hava yastıkları açılan otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Üniversiteli Helin evinde ölü bulundu

Üniversiteli Helin'in sır ölümü! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MKE'nin eski Başkanı İsmet Sayhan gözaltında! Suçlama hayli vahim

MKE'nin eski başkanı gözaltında! Suçlama hayli vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.