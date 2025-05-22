Erzurum'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Erzurum'da Trafik Kazası: İki Yaralı
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Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Midibüs ile binek otomobil kafa kafaya çarpıştı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Balıklı Mahallesi yakınlarında, Sordum Gölü kıyısındaki Erzurum-Artvin karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir midibüs ile binek otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yoldan savruldu.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Binek araçta bulunan sürücü ağır yaralanırken, midibüs sürücüsü hafif yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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