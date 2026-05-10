Erzurum'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzurum'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Farabi Bulvarı üzerinde 34 AL 1065 plakalı otomobil ile 25 S 0259 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde ağır hasar meydana geldi.

Kazada otomobilde bulunan kadın sürücü ile çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

