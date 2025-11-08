Erzurum'da Tır Tarlaya Uçtu, 2 Yaralı

Erzurum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden tır tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Artvin karayolu Dumlu Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ERZURUM