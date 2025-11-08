Erzurum'da Tır Tarlaya Uçtu, 2 Yaralı
Erzurum - Artvin karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Artvin karayolu Dumlu Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa