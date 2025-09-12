Haberler

Erzurum'da TIR Kazası: Sürücü ve Çocuk Yaralı, Koyunlar Telef Oldu

Erzurum'da TIR Kazası: Sürücü ve Çocuk Yaralı, Koyunlar Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un İspir ilçesinde yürekleri ağıza getiren bir kaza yaşandı. Koyun yüklü bir TIR kontrolden çıkarak yan yattı. Çocuk ve bir kadın yaralanırken, bazı koyunlar telef oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un İspir ilçesi Ortaören yağlı yol ayrımında akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Koyun yüklü bir TIR bir anda kontrolden çıkarak yan yattı. Dakikalar içinde can pazarı başladı.

Vatandaşların canla başla mücadelesi

Kaza yerinde ilk koşan yine halk oldu. Çevredeki vatandaşlar panikle TIR'a koştu, jandarmaya, 112'ye ve itfaiyeye haber verildi. Dakikalar içinde bölgeye ulaşan ekipler nefes kesen bir mücadeleyle sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Ayağı kırılan sürücünün acı çığlıkları, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Çocuk ve kadın da yaralandı

TIR'da bulunan toplam 6 kişiden biri çocuk, biri kadın. Küçük çocuk kazada yaralandı. Vatandaşların ve sağlık ekiplerinin gözyaşları içinde yaptığı müdahale yürekleri burktu. Diğer kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ancak yaşanan korku kolay kolay hafızalardan silinmeyecek.

Hayvanlar da telef oldu

TIR'da taşınan koyun sürüsünden 2'si can verdi. Yolda çaresizce dağılan koyunların görüntüsü, kaza yerindeki dramı daha da derinleştirdi. İnsanların yanında masum hayvanların da canının yandığı bu tablo, bölgede adeta hüzün fırtınası estirdi.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, vatandaşlar bir kez daha "Bu yollar ne zaman güvenli hale gelecek?" sorusunu sordu. İhmaller zinciri ve alınmayan tedbirler, her kazada olduğu gibi yine gündeme taşındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

Can Holding operasyonu bir şirkete daha sıçradı! Hisselere el konuldu
Kremlin: Ukrayna-Rusya barış müzakereleri durduruldu

Yıllardır süren savaş bitmiyor! Barış müzakereleri durduruldu
Değişimi dikkat çekti: İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeden yeni görüntüsü

Bu halini unutun: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son görüntüsü
Bu yıldızlar bedava! İşte bonservisi elinde olan oyuncular

Bu yıldızlar bedava! İşte bonservisi elinde olan oyuncular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.