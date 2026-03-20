Erzurum'da korkutan kaza

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Otobüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da Çat yolu üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Gece yarısında bir tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı anlar, seyir halindeki başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çarpmanın şiddetiyle otobüs sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine kısa sürede sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucu sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olay anına ait görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
