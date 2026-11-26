Erzurum'da terk edilen araçlar için Vali Baruş başkanlığında toplantı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında, il genelinde uzun süreli bırakılan araçların kaldırılması için toplantı yapıldı. İlçe kaymakamlarının ve kurumların katıldığı toplantıda, güvenlik riski oluşturan araçlara yönelik saha çalışmalarının sürdürülmesi kararlaştırıldı.
Erzurum Valisi Aydın Baruş'un başkanlığında, il genelinde uzun süreli bırakılan ve kullanılmayan araçlara yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Tüm ilçe kaymakamları ve ilgili paydaş kurumların katılımıyla düzenlenen toplantıda, şehir estetiğini bozan ve güvenlik riski oluşturan araçların durumu masaya yatırıldı.
Görüşmede; cadde, sokak, meydan ve park gibi kamunun ortak kullanım alanları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan terk edilmiş, hurda, hasarlı, buluntu veya kullanılamaz durumdaki araçların tespit edilerek bulundukları yerlerden kaldırılmasına yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun değerlendirildiği toplantıda, saha çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürülmesi kararlaştırıldı.