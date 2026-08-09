Erzurum'da Temmuz Ayında 30 Trafik Kazası: 2 Ölü, 53 Yaralı
Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde temmuz ayında 30 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 53 kişi yaralandı. 2026 yılının ilk 7 ayında ise toplam 121 ölümlü-yaralanmalı kaza kayıtlara geçti, 5 kişi öldü, 225 kişi yaralandı.
Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde temmuz ayında 30 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.
Jandarma Trafik İstatistik Bülteni Temmuz 2026 verilerine göre, Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde temmuz ayında 30 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası kayıtlara geçti. Aynı dönemde 22 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Temmuz ayında jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 53 kişi yaralandı.
7 ayda 121 ölümlü-yaralanmalı kaza
Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2026 yılının ilk 7 ayında 121 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Ocak-temmuz döneminde ayrıca 110 maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti. Yılın ilk 7 ayında meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken, 225 kişi yaralandı.