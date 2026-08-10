Erzurum'da Temmuz'da 248 Trafik Kazası: 5 Ölü, 413 Yaralı

Erzurum'da polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde, 2026 Temmuz ayında 248 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 413 kişi yaralandı.

Temmuz 2026 Trafik İstatistik Bülteni verilerine göre, Erzurum'da polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde temmuz ayında toplam 248 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası kayıtlara geçti. Aynı dönemde 288 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Temmuz ayında kent genelinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybederken, 413 kişi yaralandı.

7 ayda bin 84 ölümlü-yaralanmalı kaza

Erzurum'da 2026 yılının ocak-temmuz dönemini kapsayan ilk 7 ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam bin 84 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Aynı dönemde bin 915 maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti. Yılın ilk 7 ayında meydana gelen trafik kazalarında 21 kişi hayatını kaybederken, bin 869 kişi yaralandı.

Erzurum'da 2026 yılının ilk 7 ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 2 bin 999 trafik kazası kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı