Erzurum'da Tefecilere Baskın: Üç Şüpheli Gözaltında

Erzurum'da Tefecilere Baskın: Üç Şüpheli Gözaltında
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Erzurum'da Tefecilere Baskın: Üç Şüpheli Gözaltında
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Oltu ilçesinde tefecilik faaliyetlerine yönelik düzenlediği operasyonda üç şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve suç unsurlarına rastlandı.

Polisten tefecilere şok baskın

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Oltu ilçesinde tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik olarak 3 şüpheli şahsa yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda yapılan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "13.05.2025 tarihinde üç şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız silah, bu silahlara ait şarjörler ile 32 adet fişek, 1 adet boş olmak üzere ve 1 adet alacaklı kısmı boş olarak düzenlenmiş toplam 2 adet senet ile çok sayıda suç ve suç unsuruna rastlanılmıştır. Soruşturma dosyası kapsamında çok sayıda şahsın Tanık sıfatıyla ifadesine başvurulmuş, Gözaltına alınan üç şüpheli şahıs tahkikatın tamamlanması sonrası 16.05.2025 günü Oltu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Şüpheli şahıslardan iki şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, bir şahıs ise serbest bırakılmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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