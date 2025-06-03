Erzurum'da Tartışma Trafik Kazasına Neden Oldu

Erzurum'da Tartışma Trafik Kazasına Neden Oldu
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Erzurum'da gece saatlerinde bir otomobilin içindeki tartışma, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine ve park halindeki bir başka araca çarpmasına neden oldu. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Otomobil içerisindeki tartışma kazaya neden oldu

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki otomobile çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde, gece saat 03.00 sularında dikkat çeken bir trafik kazası meydana geldi. 27 KG 596 plakalı araç, seyir halindeyken iddiaya göre araç içerisindeki kadınla tartışma yaşayan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 25 ACN 806 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Araç içinde bulunan kadın, polis ekiplerine sürücüden şikayetçi olduğunu belirtti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, kadını sağlık raporu alınması amacıyla hastaneye götürdü. Hastanedeki işlemlerin ardından kadının ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza yapan araç, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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