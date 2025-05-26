Erzurum'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 615 Sikke Ele Geçirildi

Erzurum'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 615 Sikke Ele Geçirildi
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Tekman ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 615 tarihi sikke, bir dedektör ve ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirirken, tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla bir şüpheli adli işlem yapılmak üzere savcılığa sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve Tekman İlçe Jandarma Komutanlığınca Tekman ilçesinde yapılan operasyonlarda 615 adet tarihi sikke, 1 adet dedektör ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, olay şüphelisi 1 şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tarihi eser kaçakçılığı suçundan adli işlem yapılarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiği belirtildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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