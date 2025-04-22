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Erzurum'da Sokak Satıcılarına Yönelik Narkotik Operasyonu

Erzurum'da Sokak Satıcılarına Yönelik Narkotik Operasyonu
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Erzurum Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmaları kapsamında; 19,25 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1,65 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 4 bin 900 TL suç unsuru para ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen H.A. (42) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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