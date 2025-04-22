Erzurum'da Sokak Satıcılarına Yönelik Narkotik Operasyonu

Erzurum Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmaları kapsamında; 19,25 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1,65 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 4 bin 900 TL suç unsuru para ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen H.A. (42) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZURUM