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Erzurum'da sınava kopya düzeneğiyle yardım eden şüpheli tutuklandı

Erzurum'da yapılan ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan bir kişi, üzerinde bulunan gizli kamera ve işitme cihazı düzeneğiyle yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.