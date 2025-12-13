Haberler

Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Palandöken ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 28 yaşındaki B.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis, zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bugün akşam geç saatlerde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesinde B. Y. (28), henüz bilinmeyen sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı B.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için araştırmalarını yoğunlaştırdı. - ERZURUM

