Erzurum'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Erzurum"da bir işyerine yönelik yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kayakyolu Semti'nde bir işyerinin önünde henüz kimlikleri belirlenemeyen üç şahıs K.D.G. ve Y.G.'ye silahla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişinin yaralandığı olayda yaralı şahıslara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri çevrede inceleme yaptı. Olay yerinde çok sayıda kurşuna ait kovan bulundu. Bu arada alaya karışan şahısların yakalanması ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Alınan bilgilere göre yaralıların herhangi bir hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi. - ERZURUM