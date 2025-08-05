Erzurum'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Erzurum'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir işyerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Erzurum"da bir işyerine yönelik yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kayakyolu Semti'nde bir işyerinin önünde henüz kimlikleri belirlenemeyen üç şahıs K.D.G. ve Y.G.'ye silahla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişinin yaralandığı olayda yaralı şahıslara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri çevrede inceleme yaptı. Olay yerinde çok sayıda kurşuna ait kovan bulundu. Bu arada alaya karışan şahısların yakalanması ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Alınan bilgilere göre yaralıların herhangi bir hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti

Marmaray'da mide bulandıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem için Portekiz'e giden uçak havalanamadı! İşte nedeni

Kerem için Portekiz'e giden uçak havalanamadı! İşte nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.