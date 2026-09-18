Haberler

Erzurum'da silahlı kavgada 1 polis ve 10 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da silahlı kavgada 1 polis ve 10 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Yakutiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 polis memuru ile 10 kişinin yaralandığını, 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesi var, olay yerinde pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, iki grup arasında çıkan ve 1 polis memuru ile 10 şahsın yaralandığı olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Yakutiye ilçesinde saat 16.45 sıralarında silahlı kavga olduğu bilgisi üzerine polis ekiplerinin olay yerine derhal intikal ettiğini belirterek, "İki grup arasında bir tartışmadan dolayı bir gruba yukarıdan bir daireden ateş açılıyor üzerlerine. Bu sırada yaralanmalar meydana geliyor. Olay yerine ilk intikal eden polis arkadaşlarımızdan birinin başına saçma geliyor. Çok şükür onun durumu ağır değil. Ama küçük bir operasyon geçirecek. Allah şifalar versin. Kendisini ziyaret ettik. Olay sırasında tabii tüfekle ateş açılması nedeniyle saçmaların dağılması neticesinde çok sayıda kişi yaralanıyor ve 10 yaralı var. 10 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesi mevcut. Onlar yoğun bakımda tedavi görüyor. Diğerlerinin durumu stabil. Hayati tehlikeleri yok. Olaydan başından itibaren polis ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Olaya müdahale edip yukarı ateş eden 3 şahıs yakalandı. Şahıslarla birlikte bir pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildi. Bu silahlarla ateş ettikleri tahmin ediliyor. Şu anda gözaltındalar. Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli soruşturma işlemlerine başladı. Ekiplerimiz olay yerinde. Gerekli tespitleri yapıyorlar ve bunları dosyasına iletecekler. Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında olay sonrasında her türlü güvenlik tedbirini polis ekiplerimiz aldılar. Şu anda olumsuz bir gelişme yok. Tedbirlerimiz devam edecek. Olayın grup arasında tekrar bir tartışmaya dönüşmemesi açısından. Üzücü bir olay. Ama zamanında alınan tedbirler sayesinde de belki hayati noktada sıkıntılar oluşturabilecek büyük problemlere yol açmadan önlenmiş oldu. Tüm polis ekiplerimizle görev yapan güvenlik görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar

Açılışa damga vuran an! İzni bizzat kendisi verdi

Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşmıştı! Gaziantep'te yakalanan şüphelinin evinden dijital materyal çıktı

Sosyal medya paylaşımları başını yaktı! Evinden bunlar çıktı
16 yaşındaki çocuğu döner bıçağıyla öldüren 3 çocuğa 24'er yıl hapis

Ölenin de öldürenin de çocuk olduğu davada karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı

Borsada dev operasyon! Başkan dahil 4 isim tutuklandı
15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı

Şarj bahanesiyle yaklaştı! 15 yaşındaki kıza yaptığı mide bulandırdı
İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı

Yüzyıllık eserler için korkutan anlar: Floransa'yı fırtına vurdu
Avustralya’da köpek balığı saldırısı: 1 ölü

Köpek balığı saldırısı can aldı! Plajlar kapatıldı
4. kattan düşen otizmli Tufan'ın ölümünde ablasından itiraf: Beni erkek arkadaşımla görünce...

Tufan'ın ölümünde ablasından itiraf: Beni erkek arkadaşımla görünce...
İsrail ordusunda kriz büyüyor! Terhis ve izinler iptal edildi

Netanyahu kara kara düşünüyor! Orduda resmen kriz patladı
Türkiye'de bir ilk! Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu

Türkiye'de bir ilk! Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu