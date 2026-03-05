Haberler

Jandarmanın siber timleri sanal devriyede

Güncelleme:
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen siber devriye faaliyetlerinde, terör propagandası ve yasa dışı bahis gibi suçlardan toplam 32 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, 203 internet sitesi ve sosyal medya hesabı erişime engellendi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, dijital ortamda kamu düzeninin sağlanması ve suç ile suçlularla etkin mücadele kapsamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri aralıksız olarak sürdürülüyor.

Bu çerçevede, 1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında sosyal medya platformları ve internet adresleri (URL) üzerinde yürütülen teknik takip ve araştırma çalışmaları neticesinde; terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 11 şahıs yakalandı. Siber operasyonlarda Atatürk'e Hakaret (5816 Sayılı Kanun'a Muhalefet) suçunu işleyen 3 şahıs ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçunu işleyen 1 şahıs, yasa dışı bahis ve kumar oynanmasına yer sağladığı belirlenen 2 şahıs, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (dezenformasyon) suçunu işleyen 1 şahıs ile Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet eden 3 şahıs, trafik güvenliğini tehlikeye sokan 9 şahıs, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayan 1 şahıs ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 1 şahıs olmak üzere toplamda 32 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, siber ortamda suç ve suç unsurlarının önlenmesi amacıyla yasa dışı bahis ve kumar içerdiği tespit edilen toplam 203 internet sitesi ve sosyal medya hesabı hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirimde bulunuldu. Söz konusu içeriklerin erişime engellenmesi sağlandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bu kapsamda yasa dışı bahis ve kumar ile siber dolandırıcılık konularında yüzlerce vatandaşa yönelik bilinçlendirme faaliyetleri icra ediliyor. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca siber suçlarla mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
