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Erzurum'da Seyir Halindeki Araç Alev Topuna Döndü

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Erzurum'da seyir halindeki bir Renault Broadway aracı, ön kısmından alev alarak yanmaya başladı. Araçtaki 4 kişi son anda dışarı çıkarak kurtulmayı başardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Erzurum'da seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü

ERZURUM - Erzurum'da seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü, 4 kişi son anda araçtan çıkarak canları kurtardı.

Erzurum'da Refik Saydam Caddesi'nde 4 arkadaşın içinde bulunduğu 61 AFU 757 plakalı Renault Broadway marka araç, atlama kulelerinin olduğu yol üzerinde ön tarafından alev almaya başladı. Seyir halindeki araçtan alevlerin yükselmesi üzerine araç şoförü Sefa Bayraklı ve arkadaşları panikledi. Aracı yol kenarına çeken şahıslar hızla araçtan uzaklaştı. Aynı zamanda LPG'li olan araçtaki yangın kısa sürede aracı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis geldi. Trafiğe kapatılan yolda araç tamamen söndürüldükten sonra diğer araçların geçişine izin verildi.

Olayda yaralanan olmazken aracın tamamen yandığı ve kullanılmaz hale geldiği görüldü. Polis meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ERTUĞRUL POLAT - 3.Sayfa
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