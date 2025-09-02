Erzurum'da Şarampole Devrilen Kamyonun Sürücüsü Ağır Yaralandı

Erzurum'da Şarampole Devrilen Kamyonun Sürücüsü Ağır Yaralandı
Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü E.Y. ağır yaralandı. Sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tortum ilçesine bağlı Yukarı Sivri Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında E.Y. idaresindeki kamyon, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Olayın ardından kaza yerine 112 sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şarampole devrilen kamyonda sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM

