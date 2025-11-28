Haberler

Erzurum'da Polis Kontrol Noktasından Kaçan Sürücü Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Erzurum'da Polis Kontrol Noktasından Kaçan Sürücü Kaza Yaptı: 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da polis kontrol noktasından kaçan bir sürücü, kavşakta diğer bir araca ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da polis kontrol noktasından kaçan bir sürücü, önce kavşakta başka bir araca daha sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi civarında meydana gelen kazada adeta can pazarı yaşandı. 25 AAD 325 plakalı Tofaş marka aracın sürücüsü S.D. polis kontrol noktasında kaçtı. Kaçış esnasında kavşakta önce K.A. yönetimindeki 25 ADG 749 plakalı araca daha sonra da aydınlatma direğine çarpan araç adeta hurdaya döndü. Her iki aracın şoförü ve R.Ş. isimli bir yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bu arada 25 AAD 32 plakalı aracın sürücüsü S.D. kaza sonrasında da polis ekiplerine direndi, ambulansa binmek istemedi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu

86 milyonu ilgilendiren iki veri açıklandı! Rakamlar endişe verici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti

Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı

Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.