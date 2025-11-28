Erzurum'da Polis Kontrol Noktasından Kaçan Sürücü Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Erzurum'da polis kontrol noktasından kaçan bir sürücü, önce kavşakta başka bir araca daha sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi civarında meydana gelen kazada adeta can pazarı yaşandı. 25 AAD 325 plakalı Tofaş marka aracın sürücüsü S.D. polis kontrol noktasında kaçtı. Kaçış esnasında kavşakta önce K.A. yönetimindeki 25 ADG 749 plakalı araca daha sonra da aydınlatma direğine çarpan araç adeta hurdaya döndü. Her iki aracın şoförü ve R.Ş. isimli bir yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bu arada 25 AAD 32 plakalı aracın sürücüsü S.D. kaza sonrasında da polis ekiplerine direndi, ambulansa binmek istemedi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor. - ERZURUM