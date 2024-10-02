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Erzurum'da Park Halindeki Otomobilde Başından Vurulmuş Erkek Cesedi Bulundu

Erzurum'da Park Halindeki Otomobilde Başından Vurulmuş Erkek Cesedi Bulundu
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Erzurum'un Tortum kara yolu yakınlarında bir otomobilde başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin 26 yaşındaki Timur Turan'a ait olduğu belirlendi ve olay şüpheli ölüm olarak değerlendiriliyor.

Erzurum'da park halindeki otomobilde başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Tortum kara yolu Söğütyanı Mahallesi yakınlarında 34 KBL 334 plakalı otomobilin yol kenarında park halinde beklediğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, sürücü koltuğunda başından vurulmuş erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin Timur Turan'a (26) ait olduğunu belirlendi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şahsın cesedini otopsi yapılmak üzere ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.

Otomobilin ön sol camında bulunan iki ayrı yerdeki kırık nedeniyle şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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