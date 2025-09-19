Erzurum'da Özel Halk Otobüsü Bisikletli Çocuğa Çarptı: Ağır Yaralı

Erzurum'da özel halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi 77. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.İ. (49) yönetimindeki 25 H 0079 plakalı özel halk otobüsü, ara sokaktan bisikletiyle yola çıkan Beytullah Karataş'a (10) çarptı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Halk otobüsü şoförü F.İ. ise olay sonrası gözaltına alındı.

Hayati tehlikesi devam eden Beytullah Karataş'ın yaralandığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde kazayı gören vatandaşların olay yerine koştuğu görüldü. - ERZURUM