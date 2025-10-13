Haberler

Erzurum'da Otomobil ve Halk Otobüsü Çarpıştı: 1 Yaralı

Erzurum'da Otomobil ve Halk Otobüsü Çarpıştı: 1 Yaralı
Palandöken ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobille halk otobüsünün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Mahalle sakinleri, sık sık yaşanan kazalar nedeniyle yetkililere önlem almaları çağrısında bulundu.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde otomobil ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Yıldızkent semtinde, Murat Ellik Bulvarı'ndan toplu konutlara bağlanan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi otobüs ile bir otomobilin karıştığı kazada, otobüs sürücüsünün durmadan yoluna devam ettiği iddia edildi.

Kazada otomobilde bulunan yolcu yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Mahalle sakinleri söz konusu kavşakta sık sık kazaların yaşandığını belirterek, "Bu noktada sürekli kaza oluyor, artık bir önlem alınmasını istiyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
