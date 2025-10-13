Erzurum'da Otomobil ve Halk Otobüsü Çarpıştı: 1 Yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde otomobil ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Yıldızkent semtinde, Murat Ellik Bulvarı'ndan toplu konutlara bağlanan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi otobüs ile bir otomobilin karıştığı kazada, otobüs sürücüsünün durmadan yoluna devam ettiği iddia edildi.

Kazada otomobilde bulunan yolcu yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Mahalle sakinleri söz konusu kavşakta sık sık kazaların yaşandığını belirterek, "Bu noktada sürekli kaza oluyor, artık bir önlem alınmasını istiyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. - ERZURUM